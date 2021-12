Juventus-Napoli, allarme Covid: annuncio ufficiale dell’ASL

Juventus-Napoli, l’ombra del Covid continua ad aleggiare in maniera sempre più cupa sul big match della prima giornata di ritorno.

La ripresa dei contagi causa Covid sta ritornando a monopolizzare l’attenzione sanitaria, con la variante Omicron che rompe quell’equilibrio che il benefico influsso dei vaccini sembrava aver arrecato.

Anche il mondo del calcio, chiaramente, non può non risentire dell’emergenza sanitaria, che nel corso degli ultimi giorni è tornata a far sentire prepotentemente la sua voce. A dieci giorni dal big match della prima giornata di ritorno, Juventus-Napoli, il rischio di dover fare i conti con dubbi ed incertezze legate al normale svolgimento della gara, sta catalizzando l’attenzione mediatica. Nelle scorse ore i partenopei sono stati raggiunti dalla positività al Covid di Fabian Ruiz; poco prima delle festività natalizie, Lorenzo Insigne è stato costretto a saltare gli ultimi impegni ufficiali per lo stesso motivo.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, dietrofront per il bomber | Così salta tutto

Juventus-Napoli a rischio Covid? La posizione dell’Asl

In un’intervista rilasciata a Fan Page, il direttore dell’Asl Napoli 2, Antonio D’Amore, ha espresso il suo punto di vista in merito alla vicenda. Ecco le sue parole: “Stiamo navigando a vista, e chiaramente la variante Omicron sta destando molta preoccupazione. Per quanto concerne il viaggio del Napoli verso Torino, non è possibile azzardare nulla: bisognerà vedere se il governo in cabina di regia prenderà determinati decisioni. Alcuni giocatori devono tornare dalle vacanze, e non penso che Fabian Ruiz possa tornare in modo così semplice dalla Spagna: la situazione è da monitorare.”