Calciomercato Juventus, addio più vicino | Bianconeri sorpassati

Calciomercato Juventus, fanno sul serio per il centrocampista in scadenza di contratto: il giocatore guadagnerebbe otto milioni a stagione.

Da Torino lo inseguono da tempo. Rientra tra i papabili per ridare vivacità al centrocampo bianconero che deve tornare ad essere dominante come lo era in passato. Il prossimo anno spegnerà ventisei candeline e tra qualche giorno sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club che abbia intenzione di puntare su di lui. Gratis. Denis Zakaria, oggi al Borussia Monchengladbach, resta tra i centrocampisti più richiesti d’Europa. Un parametro zero che farebbe comodo a chiunque.

La Juventus se l’è a lungo conteso con la Roma, altra squadra che farebbe carte false per portarlo nella Capitale agli ordini di José Mourinho. Ma nelle ultime settimane l’interesse delle due italiane sembra sia leggermente scemato: attorno al calciatore si è scatenata un’enorme asta e sono entrati in gioco club con cui bianconeri e giallorossi non sono in grado di competere.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid offre 8 milioni d’ingaggio a Zakaria

Chi fa più sul serio in questo momento è il Real Madrid, che sembra aver ormai sorpassato Everton, Barcellona e Borussia Dortmund, come riporta il sito spagnolo diariogol.com. Dalla Spagna raccontano che Carlo Ancelotti lo ha indicato come possibile alternativa a Casemiro ed in effetti con il roccioso centrocampista brasiliano Zakaria sembra avere diverse caratteristiche in comune. Due giocatori sia tecnici che fisici e che sanno fare un po’ di tutto.

L’offerta fatta dai Blancos agli agenti del giocatore è finora quella più alta: il nazionale svizzero andrebbe a guadagnare otto milioni a stagione. A questo punto resta da capire se sbarcherà nella capitale spagnola a giugno oppure già a gennaio, visto che il Borussia sta facendo il possibile per non perderlo a zero.