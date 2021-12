Verso Juventus-Napoli, Spalletti sorride: due recuperi “ufficiali”

Juventus-Napoli, Spalletti potrà contare su due pedine fondamentali: ufficiali, ritornano a disposizione del tecnico di Certaldo.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, il big match dell’Epifania che potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per la stagione dei bianconeri, che hanno recuperato terreno prezioso ad un Napoli incerottato e apparso in difficoltà nelle ultime apparizioni stagionali.

Tuttavia, ad assumere un ruolo importante saranno le varie assenze con cui i due allenatori dovranno fare i conti. In quest’ottica, bisogna segnalare interessanti novità dell’ultim’ora. Come riportato dal Napoli con un tweet apparso sul profilo ufficiale del club partenopeo, sia Lorenzo Insigne che Fabian Ruiz si sono negativizzati, ragion per cui saranno a disposizione per la trasferta dell’Allianz Stadium.

Juventus-Napoli, Fabian Ruiz ed Insigne arruolabili: negativi al Covid

Il loro recupero sicuramente è un toccasana per Spalletti, anche se le condizioni dello spagnolo, vittima di un guaio fisico, dovranno essere continuamente monitorate. Senza il suo capitano, poi, al centro di molte voci di mercato, la manovra degli Azzurri ha perso chi per natura è abituato a conferirle estro e fantasia, mentre in mediana l’assenza di Fabian è apparsa a tratti insostituibile, per la qualità con la quale l’iberico è in grado di calamitare palloni. Ottime notizie, dunque, per il Napoli, con Spalletti che potrà guardare al match contro gli acerrimi rivali con un pò più di ottimismo.