Calciomercato Juventus, cessione De Ligt: la verità sui conti del Barcellona

Le parole di Mino Raiola dei giorni scorsi trovano totale supporto dalle mosse che il Barcellona sta preparando per giugno.

Ecco cosa c’era dietro alle parole di Mino Raiola dei giorni scorsi. Il super agente annunciò nei fatti l’addio di De Ligt alla Juventus con i suoi soliti modi che con sei mesi di anticipo danno l’idea delle manovre estive. «E’ pronto per un nuovo passo, credo che lo pensi anche lui – disse il 19 dicembre -. In Italia si dice: non puoi adorare Dio e il diavolo. Devi fare una scelta. Io lo faccio per i miei giocatori. Questo non significa che voglio distruggere i club, come molti pensano. Ci tengo a difendere i miei calciatori ed i loro interessi economici».

Calciomercato Juventus, De Ligt al Barcellona? Come stanno le cose

Il Barça cerca un difensore per il suo futuro – Piqué è su questi schermi dagli anni Zero e presto sarà (solo) un businessman in carriera – ed è tornato a mettere l’olandese in cima alla sua lista. Già visto. Quando l’ex capitano dell’Ajax arrivò in Italia è stata prevista una clausola da 125 milioni, valida per qualunque club si accordi col giocatore. Negli ultimi giorni si è parlato molto di una clausola “speciale” ridotta, da 75 milioni, valida soltanto per il Barcellona. Una clausola che però non risulta essere inserita nell’accordo del 2019. E allora? E allora la palla è a De Ligt e al Barcellona, molto più che alla Juventus. Una certezza, intanto: a gennaio non succederà nulla. E bisogna vedere a giugno – aggiunge la Gazzetta dello Sport -. A gennaio i media spagnoli hanno pubblicato i dati dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020. Il numero più impressionante: debiti per 1.173 milioni di euro. Il prestito da 595 milioni ottenuto da Goldman Sachs, da restituire in tre anni, non può ovviamente essere la soluzione di tutti i problemi e non cambia il punto di partenza: il Barcellona è la squadra con i conti peggiori d’Europa.