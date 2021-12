Ultim’ora Juventus-Napoli | Tegola ufficiale: bomber positivo al Covid

Juventus-Napoli, il bomber è risultato positivo al Covid: c’è l’annuncio ufficiale che fuga ogni tipo di dubbio.

Dopo la sosta delle Nazionali, il campionato ricomincia con il botto: nel giorno dell’Epifania, sarà subito Juventus-Napoli, in una gara che dirà molto sulle reali ambizioni dei bianconeri di ambire a posizioni di vertici in una stagione iniziata sotto altri auspici.

La settimana che ci condurrà alla super sfida dell’Allianz Stadium, però, sarà catalizzata inevitabilmente da quelle vicissitudini sanitarie che stanno dilaniando nuovamente il nostro Paese, con i casi di positività al Covid in drastico aumento. A farne le spese è stato nuovamente un calciatore degli Azzurri, dopo che ieri era invece emersa la positività del giovane De Winter in casa bianconera.

Juventus-Napoli, Osimhen positivo al Covid: annuncio ufficiale

In questo caso, però, ci stiamo riferendo a Victor Osimhen, che, come comunicato dal club partenopeo sui propri canali social, è risultato positivo all’ultimo tampone molecolare effettuato. Il nigeriano, che tra poco più di due settimane sarà impegnato in Coppa D’Africa, è asintomatico ed in isolamento. Sfortunata totale per l’ex Lille, che per la seconda volta ha contratto il virus, a distanza di un anno dalla scorsa volta. Le flebili speranze che nutriva Luciano Spalletti di poter avere a disposizione il proprio bomber per la trasferta di Torino, dunque, sono state spazzate via.