Calciomercato Juventus, non solo De Ligt | Super scambio con il Barça

Calciomercato Juventus, super intreccio con il Barça: non c’è solo De Ligt sul piatto della bilancia. Pronto uno scambio di bomber.

L’apertura ufficiale della sessione invernale di contrattazioni è sempre più vicina, e la Juventus è ancora alla ricerca di quell’innesto offensivo con il quale puntellare una rosa rimasta sguarnita del proprio faro offensivo.

I vai Morata, Chiesa e Dybala non assicurano le giuste garanzie, motivo per il quale Allegri avrebbe richiesto un altro rinforzo. Sondato Icardi, il primo nome nella lista continua ad essere Vlahovic, che però resta sempre difficile da acquistare per la folta concorrenza e i rapporti non proprio idilliaci con la Fiorentina. Anche Scamacca piace e non poco, tuttavia il Sassuolo non è disposto a cederlo a cifre inferiori ai 40 milioni di euro.

Ecco perché potrebbe clamorosamente essere imbastita una nuova trattativa con il Barcellona, che nel frattempo ha avviato nuovi contatti per tastare il terreno in vista di un possibile assalto a De Ligt.

Calciomercato Juventus, il Barça vuole Morata | Intreccio con Depay?

Secondo quanto riferito da Romeo Agresti, giornalista di goal.com, infatti, ci sarebbe stato un contatto diretto tra Morata e il Barcellona, dal momento che Xavi apprezzerebbe le qualità dell’attaccante cresciuto nelle giovanili del Real Madrid. I blaugrana, dal canto loro, sembrerebbero essere disposti a mettere sul piatto della bilancia anche Memphis Depay. Si tratta comunque di un affare non semplice, dal momento che il cartellino di Morata non è ancora di proprietà della Juventus, che dovrebbe versare circa 35 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid per riscattarlo definitivamente. Traccia comunque da monitorare con estrema attenzione, in quanto gravida di possibili sviluppi.