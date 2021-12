Calciomercato, Ronaldo manda k.o. la Juve | Offerta faraonica

Calciomercato, Ronaldo manda ko la Juventus: offerta faraonica per il centrocampista e Cherubini bruciato nella corsa

La Roma cercherà di accelerare nelle prossime settimane. Cherubini invece potrebbe rimanere a guardare. E, in tutto questo, si potrebbe davvero inserire il Manchester United: anzi, l’offerta della squadra di Cristiano Ronaldo è faraonica e potrebbe bruciare la concorrenza.

La questione è molto semplice e riguarda in questo caso il centrocampista del Marsiglia Kamara. Il senegalese, in scadenza di contratto, ha già rifiutato l’offerta del Newcastle e anche quella del rinnovo della formazione francese. Vuole andare via, ormai ha deciso. Ma ancora non ha bene in mente quale possa essere la sua destinazione. La Juve rimane in corsa, come sempre in queste situazioni, ma appare assai difficile che l’affare possa andare in porto.

Calciomercato, faraonica offerta dello United

Sì, perché con la possibilità di prenderlo a parametro zero, il Manchester United – secondo quanto riportato da Repubblica questa mattina – potrebbe mettere sul piatto un’offerta faraonica per il calciatore. Un ingaggio monstre, fuori dalla portata delle casse della Juventus che, proprio su questo punto, in un momento particolare come questo, ha deciso di dare un taglio netto.

In poche parole, adesso, davanti a tutti ci sarebbe la formazione della Premier League e a ruota la Roma di Pinto che, con il Marsiglia in questo momento ha diversi affari in essere, uno su tutti, quello di Pau Lopez, che potrebbe anche entrare nell’affare per Kamara. Operazione sfumata? Sì, la sensazione al momento è proprio questa.