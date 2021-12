Calciomercato Juventus, Ramsey ai saluti: spunta la data dell’addio

Calciomercato Juventus, il futuro di Aaron Ramsey è sempre più lontano dai bianconeri: spunta la data del suo addio.

Ci sono dei rapporti, nel calcio così come nella vita, che non si possono non troncare. Storie d’amore, o presunte tali, cominciate come tali, e andate a male. Inesorabilmente, dal momento che quel colpo di fulmine, alla fine, lascia il posto a rancori, dissapori, allo smacco. Così si può riassumere il senso dell’esperienza di Aaron Ramsey alla Juventus.

Il gallese, legato alla “Vecchia Signora” da un contratto fino al 2023, è in procinto di fare le valigie. Per buona pace di quei 7 milioni di euro netti a stagione che l’ex Arsenal percepisce attualmente, e di cui il club piemontese è disposto a farsi carico, a patto di trovare una soluzione in tempi relativamente brevi. Alla Continassa, al rientro, Ramsey non c’era: un’assenza…presenza, che ha alimentato voci su voci su un futuro ormai già scritto, e che si aspetta solo di ratificare, di mettere nero su bianco.

Calciomercato Juventus, Ramsey ai saluti: la data dell’addio

Le sirene dalla Premier stanno diventando con il passare del tempo sempre più incessanti. Dopo gli abboccamenti dei mesi scorsi, l’interessamento dell’Arsenal, dell’Everton e del Newcastle potrebbe finalmente concretizzarsi.

#Ramsey in permesso fino a lunedì, la sensazione è che possa bastare per definire nel frattempo la cessione dalla #Juventus, in apertura del #calciomercato: destinazione Premier. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) December 31, 2021

Come riportato dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Giovanni Albanese, Ramsey è in permesso fino a lunedì, tempo durante il quale si potrebbe finalmente definire il suo addio, proprio all’inizio di una sessione invernale di calciomercato nella quale “Madama” è costretta a fare di necessità virtù, e può sferrare l’assalto ai propri obiettivi solo dopo aver ceduto i tanti esuberi in rosa. A cominciare da Ramsey.