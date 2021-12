Calciomercato Juventus, porte girevoli in attacco: la presa di posizione di Allegri, al momento, sta facendo saltare tutto.

Giornata convulsa in casa Juventus. I bianconeri, alla ricerca di un attaccante con cui sopperire alla sterilità in termini realizzativi palesata fino a questo momento, “rischiano” seriamente di perdere l’unico numero nove in rosa. Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, infatti, Alvaro Morata avrebbe accettato le lusinghe del Barcellona, con Xavi che ha promesso all’attaccante cresciuto nella Cantera del Real un posto di assoluto rilievo nel suo scacchiere tattico. Con Aguero costretto al ritiro e un Depay in odore di cessione e proposto anche alla “Vecchia Signora”, i catalani hanno dirottato le proprio attenzioni proprio su Morata, trovando però la resistenza di Max Allegri