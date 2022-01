Calciomercato Juventus, annunciato l’addio: “Ecco dove andrò”

Calciomercato Juventus, l’attaccante si sarebbe confidato con i suoi amici, svelando la prossima destinazione.

La sensazione è che i prossimi giorni saranno quelli decisivi. Quelli che potrebbero allontanare Alvaro Morata dalla Juventus una volta per tutte. Il centravanti spagnolo è sempre più distante da Torino e dai bianconeri dopo le numerose avances ricevute nelle scorse settimane dal Barcellona e dal suo allenatore Xavi. Quello blaugrana in questo momento è uno dei club più attivi sul mercato ed ha scelto l’attaccante titolare della Roja di Luis Enrique per regalare maggiori alternative in attacco al suo allenatore, che nel frattempo può contare su un Ferran Torres in più.

Secondo fonti vicine al calciatore, Morata non starebbe nella pelle pensando alla sua prossima avventura. Sin da subito si è sentito lusingato dall’interessamento del Barça e dalla prospettiva di tornare a giocare nel suo paese d’origine, dove lo attende una sfida nuova ed intrigante. Un atteggiamento che la dice lunga su quanto non sia più particolarmente a suo agio alla Continassa.

Calciomercato Juventus, Morata agli amici: “Vado in Spagna”

Che l’affare vada in porto, ci sono ormai pochissimi dubbi a riguardo. Certo, c’è ancora qualche aspetto da limare, ma tutto fa pensare che il matrimonio tra Morata e il Barcellona sia pronto per essere consumato. Nelle scorse ore l’attaccante avrebbe addirittura già informato i suoi amici di Venezia dell’imminente trasferimento in Spagna, come riporta su Twitter il giornalista Massimiliano Nerozzi.

Mrs #Morata ha detto agli amici di Venezia che si trasloca in Spagna #Juve — Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) January 1, 2022

Un’altra conferma, l’ennesima, del suo addio alla Juventus. Che difatti si è subito messa al lavoro per trovare un possibile sostituto. Il mercato, intanto, sta per aprire ufficialmente i battenti: ancora pochi giorni e ne sapremo di più.