Calciomercato Juventus, addio Ramsey: ribaltone nella formula

Calciomercato Juventus, il gallese è sempre più lontano da Torino: ecco cosa frena la trattativa con il club inglese.

Il suo dovrebbe rappresentare uno dei primi movimenti in uscita. L’addio di Aaron Ramsey alla Juventus è nell’aria ormai da mesi. Anche Massimiliano Allegri ha bocciato il centrocampista gallese, tra l’altro alle prese con l’ennesimo infortunio. Non c’è più alcun dubbio sul fatto che il club bianconero stia cercando di liberarsene. L’obiettivo è cederlo già nelle prossime settimane, operazione che permetterebbe alla Vecchia Signora un cospicuo risparmio a livello di monte ingaggi. Di rescissione, però, non se ne parla: una strada, come vi abbiamo spiegato più volte, impercorribile.

Quasi certamente Ramsey farà ritorno in Inghilterra, in Premier League. Sembrava fatta per una nuova avventura all’Arsenal, ma il Newcastle sarebbe adesso in netto vantaggio sui Gunners. I Magpies, acquistati lo scorso ottobre dal ricchissimo fondo saudita Pif, stanno per dare fuoco alle polveri per rinforzare una squadra che, al momento, è invischiata in zona retrocessione.

Calciomercato Juventus, il Newcastle sta riflettendo sull’ingaggio

L’interesse del Newcastle è stato confermato e dall’Inghilterra sono abbastanza sicuri che il trasferimento andrà in porto già in questo mese. Il nodo? A quanto pare sarebbe l’ingaggio percepito dal giocatore, che all’anno guadagna circa sette milioni. Non che la nuova proprietà dei Magpies non sia in grado di accollarselo, ma sembra che al momento i suoi dirigenti stiano valutando anche altri profili, stando a quanto riporta il Sun.

Un modo per sbloccare tutto potrebbe essere quello di trovare un’altra formula, come ha svelato il giornalista Gianni Balzarini sul proprio canale You Tube. In queste ore, infatti, si starebbe lavorando proprio a questo. La certezza, in ogni caso, è che siano gli ultimi giorni di Ramsey alla Continassa.