Calciomercato, rifiuto totale: la Juve ora trema | Blitz imminente

Calciomercato, il Manchester City ha fatto muro per il difensore: ora le mire del club potrebbe dirigersi sul gioiello bianconero.

Le ultime voci di mercato raccontano di un Barcellona scatenatissimo. Nonostante la pesante situazione debitoria che in estate ha impedito il rinnovo di Lionel Messi, i blaugrana stanno evidentemente raschiando il fondo del barile per cercare di rinforzare la squadra. Che nella prima parte di stagione ha ampiamente deluso, mancando clamorosamente la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Malissimo anche in Liga, dove il primo posto occupato dagli acerrimi rivali del Real Madrid è già a distanza siderale.

Per dare a Xavi una squadra che sia di nuovo in grado di ambire a traguardi importanti non si potrà fare a meno di investire. È l’unica strada, d’altronde. Non a caso il primo grande acquisto del mercato internazionale l’hanno messo a segno proprio loro, riportando in Spagna il gioiellino Ferran Torres, prelevato per oltre 50 milioni di euro dal Manchester City del grande ex Pep Guardiola.

Calciomercato Juventus, il Barcellona ora potrebbe piombare su De Ligt

Ma è sempre in casa City che pare stia guardando Xavi. Cercando di “rubare” un altro elemento al suo ex compagno di squadra e allenatore, al quale non ha mai nascosto di ispirarsi. Nelle ultime ore, come riporta il Sun, il Barcellona avrebbe tentato l’assalto al difensore francese – che però la scorsa estate ha deciso di giocare per la Spagna – Aymeric Laporte, oggi in forza ai Citizens. Il nazionale spagnolo in Inghilterra non ha il posto assicurato, mentre al Barça sarebbe un titolare fisso.

Indiscrezione confermata anche dal Mundo Deportivo, secondo il quale però il Manchester City non ha alcune intenzione di privarsi del calciatore. Non una buona notizia per la Juventus, visto che adesso i catalani potrebbero rituffarsi sul bianconero Matthijs De Ligt, un altro che Xavi allenerebbe volentieri.