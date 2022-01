Calciomercato Juventus, colpo di scena Icardi: è stato rifiutato

Calciomercato Juventus, impazzano le voci sul futuro di Mauro Icardi: dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione clamorosa.

Non trascorrono giorni senza che il nome di Mauro Icardi campeggi in prima pagina. Questa volto no, Maurito non sta facendo parlare di sé per vicende avulse dalla sfera calcistico, ma per un suo possibile trasferimento alla Juventus, che appare con il passare delle ore sempre più concreto.

Allegri vuole Icardi e Icardi sembra volere la Juve: e dunque? Il problema è che il Psg, che pure ha deciso di non puntare sull’argentino, non ha nessuna intenzione di svenderlo. L’ex capitano dell’Inter andrà via solo alle condizioni dei parigini, o almeno questa è la posizione attuale assunta da Leonardo, che non ha ancora aperto ufficialmente a quel prestito con diritto di riscatto con il quale Cherubini andrebbe a nozze. Non è un dettaglio trascurabile, certo, ma non sembra neanche un Everest da scalare, fermo restando che il bomber classe ’93 avrebbe già trovato un accordo di massima con la “Vecchia Signora”.

Icardi-Juventus, calciomercato: Simeone si tira fuori

Ma come nelle più classiche delle soap, occhio alle sorprese. Una potenziale, è stata sventata, o almeno così pare. Come riferito da “El Nacional“, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe tirato i remi in barca per Mauro Icardi, dal momento che Simeone non riterrebbe il centravanti nativo di Rosario psicologicamente focalizzato, e preferirebbe virare su altri tipi di obiettivi. Una buona notizia per la Juve, ottima, alla luce delle ingenti disponibilità economiche dei Colchoneros che avrebbero potuto far saltare il banco con un’offerta importante. Sullo sfondo resta sempre il Manchester United, visto che Cavani è ormai sul piede di partenza: i “Red Devils” di quel Cr7 di cui tanto servirebbero i goal…