Calciomercato, sprint per la firma: “Ho voglia di Juve”

Calciomercato Juventus, si potrebbe trovare un accordo a stretto giro di posta: la confessione a Dazn non passa inosservata.

Parola al campo, e non potrebbe essere altrimenti, visto che alla ripresa del campionato la Juventus sarà impegnata da un tour de force assolutamente micidiale. Ma un occhio sarà rivolto anche al mercato, come è giuste che sia una volta entrati a tutti gli effetti in una sessione invernale nella quale non solo si proverà a cogliere svariate occasioni, ma anche a rinnovare i molti contratti in scadenza.

Posto che l’accordo per Dybala sembrerebbe essere stato trovato, ma per suggellare il tutto bisognerà aspettare febbraio, maggiori incertezze trapelano sul fronte Bernardeschi, legato alla Juve da un contratto a circa 4,2 milioni, cifre che Cherubini non è intenzionato a corrispondergli per almeno altri due anni. La fumata bianca potrebbe essere trovata a cifre relativamente contenute, con una decurtazione di almeno il 40%, ma l’ultima parola non è ancora detta.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, arriva Icardi | Ecco la conferma

Juventus, l’annuncio di Bernardeschi sul rinnovo

Intanto, ai microfoni di DAZN Federico Bernardeschi ha rilasciato una breve intervista, nella quale ha fatto il punto di situazione, e in cui ha avuto modo anche di esternare il suo punto di vista in merito alla situazione contrattuale, confermando quasi in toto quanto precedentemente enucleato in soldoni: “Siamo aperti al dialogo e il mio agente si vedrà con la Juventus: c’è la volontà di restare qui, ma come in un matrimonio le cose si fanno in due. Nello spogliatoio c’è la tradizione per cui chi rinnova, paga la cena a tutta la squadra. Se sarà così, sarò ben felice di pagarla.”