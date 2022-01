Calciomercato Juventus, cambia la formula | Icardi arriva così

Calciomercato Juventus, potrebbe cambiare la formula dell’operazione. Mauro Icardi, secondo le ultime notizie, potrebbe arrivare così.

Con l’addio di Alvaro Morata che appare sempre più vicino – secondo la giornalista della Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle, potrebbe rimanere in panchina contro il Napoli – la Juventus ha assolutamente bisogno di un attaccante. Se già c’era una certa urgenza prima, adesso è praticamente assodato che gennaio porterà in dote una prima punta. Un centravanti che abbia una certa esperienza a livello internazionale e che soprattutto sia già pronto per fare il titolare.

Massimiliano Allegri ha bisogno dei gol. Uno dei problemi maggiori della prima parte della stagione è stata la siccità offensiva: l’Inter capolista, ad esempio, ne ha segnati quasi il doppio. Si contano poi quasi sulle dita di una mano le volte in cui la Juventus è stata in grado di segnare più di due reti nella stessa partita.

Calciomercato Juventus, soluzione “alla Morata” per l’attaccante argentino

Sono diversi i nomi sulla lista del diesse Federico Cherubini, ma è abbastanza ovvio che un giocatore del calibro di Mauro Icardi sarebbe la soluzione migliore. L’ex interista ritroverebbe minuti e titolarità, cosa che in questo momento non può assicurargli il Psg. Di contro la Juventus potrebbe contare su un attaccante che ha il gol nel sangue e che conosce la Serie A a menadito. Negli ultimi giorni sembra sempre più difficile convincere Leonardo e la dirigenza del club parigino, ma non è detto che si giunga ad un punto di svolta.

Secondo il giornalista Sandro Sabatini per Icardi si potrebbe provare ad imbastire una trattativa in prestito per sei mesi, e magari provare a capire se ci siano i margini per un ulteriore prestito, ad altre condizioni. Un’operazione per certi versi simile a quella che ai tempi fu fatta con l’Atletico Madrid per Morata.