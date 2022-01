Il calciomercato della Juventus sta vivendo in questi primi giorni di gennaio una fase davvero molto importante. La dirigenza a caccia di un bomber.

Il nuovo anno sembra portare grandi novità in casa Juventus. Da tempo si sta parlando dell’arrivo di una nuova punta a Torino, ma non si era parlato della possibile partenza di Alvaro Morata. Che invece già in questi giorni potrebbe cambiare aria, dando di fatto il via a quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo. Attualmente il calciatore è in prestito oneroso dall’Atletico Madrid e dunque andrebbe capita anche la modalità della sua cessione. Quel che ormai sembra chiaro è però che il calciatore è intenzionato a cambiare aria. E dunque potrebbe anche non essere utilizzato nelle prossime gare molto importanti che attendono la Juve in campionato e non solo.

La situazione riguardante l’attaccante spagnolo pare essere ormai molto chiara. Secondo quanto ha scritto il giornalista Fabrizio Romano su Twitter, la priorità di Morata è quella di accasarsi al Barcellona. Lo stesso allenatore blaugrana Xavi sarebbe telefonicamente sempre in contatto con il giocatore, così come ha fatto con Ferran Torres, l’altro grande acquisto invernale.

Álvaro Morata's priority is still Barcelona. Been told Xavi is calling Morata constantly as he did with Ferrán ☎️🇪🇸 #FCB

Juventus are not triggering buy-option clause in June from Atléti [€40m] but they *won't* allow Morata to leave until they find a new top striker. Let's see. pic.twitter.com/gVsKrjmitH

