Calciomercato Juventus, Morata “in trappola” | Allegri vuole solo lui – VIDEO

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Alvaro Morata: la decisione del club bianconero su richiesta di Max Allegri.

In silenzio, come ha condotto gran parte della sua esperienza in bianconero, senza fare troppo rumore, Morata potrebbe dire addio anzitempo alla Juventus, anticipando le future mosse del club bianconero. Cherubini, infatti, non ha alcuna intenzione di versare nelle casse dell’Atletico Madrid i 35 milioni di euro che servirebbero per acquistare definitivo il ragazzo cresciuto nella “cantera” del Real, che intanto ha detto sì a quelli che fino a pochi anni fa erano i suoi avversari storici. Spiazzando tutti, prendendo tutti in contropiede, come troppe poche volte ha fatto dal suo ritorno all’ombra della “Mole”.