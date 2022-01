Il Covid non dà tregua alla Juventus | Ufficiale, quattro positivi nell’Under 19

Juventus, è arrivato l’annuncio ufficiale del club bianconero: nuovi 4 positivi al Covid tra l’under 19. Ecco le ultime.

Altro giornata con positivi per la Juventus. Questa volta la brutta notizia non riguarda la prima squadra – con Allegri che in pochi giorni è stato costretto a “perdere” Arthur, Pinsoglio e Chiellini – ma l’Under 19.

Come comunicato dal club bianconero con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, quattro giocatori dell’Under 19 sono risultati positivi all’ultima tornata di tamponi effettuati. Una notizia sicuramente poco confortante, che la dice lunga sul proliferarsi di un virus che è tornato nuovamente a prendersi le luci della ribalta. Si è preferito non svelare l’identità dei nuovi positivi, per rispetto evidentemente della privacy di questi ultimi.

Ecco l’annuncio della Juventus: “Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 di 4 calciatori dell’Under 19