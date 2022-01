Allegri con l’organico ridotto al lumicino in vista dei match contro Napoli e Roma. Spera di recuperarlo per l’Inter, ma ci sono poche speranze per Bonucci.

La tegola peggiore che Massimiliano Allegri potesse temere. Bonucci sarà out per le partite con Napoli e Roma di questa settimana. Possibile ritorno il 12 in Supercoppa contro l’Inter. Per Juventus-Napoli, pertanto, si va verso la coppia Rugani-De Ligt. Era un’eventualità che l’allenatore della Vecchia Signora voleva scongiurare e che invece si è presentata puntuale come un orologio svizzero. Senza i due migliori difensori della Nazionale e della squadra, ci sarà da sudare le sette camicie per tenere inviolata la porta di Tek.

Bonucci, un’assenza che pesa

Quindi si può parlare a gran voce di emergenza in difesa per Massimiliano Allegri in vista del match contro il Napoli del 6 gennaio. Con l’assenza di Leonardo Bonucci dopo l’affaticamento alla coscia sinistra si è certificata la crisi numerica, Il numero 19 si unisce a Giorgio Chiellini, assente per positività al Covid, e Danilo, ancora ai box per infortunio. Chance, dunque, per Daniele Rugani dal primo minuto. Il difensore dovrebbe fare coppia con Matthijs de Ligt al centro della difesa. Il tutto con Alex Sandro a sinistra (Pellegrini non si è allenato ieri per sindrome influenzale) e uno fra Cuadrado e De Sciglio a destra.