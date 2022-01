Calciomercato Juventus, “accordo trovato” | Bomber in trappola

Calciomercato Juventus, il club avrebbe un patto con il superprocuratore per l’attaccante. Trattativa che complica l’affare coi bianconeri.

L’indiscrezione arriva dalla Spagna ed è una di quelle da far tremare i polsi. Una vera e propria bomba di mercato. Deportes Cuatro parla di una sorta di “patto” tra Mino Raiola e il Barcellona. L’accordo riguarderebbe il “cavallo di razza” della scuderia del superprocuratore, la macchina da gol norvegese Erling Braut Haaland. Il talento scandinavo del Borussia Dortmund potrebbe lasciare la Germania la prossima estate, ma ovviamente a cifre da capogiro.

Le richieste sono diverse, ma solo una cerchia ristrettissima di club è attualmente in grado di permettersi un top player di tale portata. Il club blaugrana però potrebbe far leva sul fascino che ha sempre esercitato sul giovane centravanti, oltre all’ottimo rapporto con lo stesso Raiola.

Calciomercato Juventus, il Barça torna alla carica per Haaland

Secondo Deportes Cuatro esiste un compromesso tra Raiola e la dirigenza catalana. Haaland sarebbe intenzionato a vestire la maglia di una dei club più titolati della storia già nella prossima stagione, raccogliendo in un certo senso l’eredità di una leggenda come Leo Messi, nonostante abbiano caratteristiche diverse. Il grande problema, però, è rappresentato dai soldi: il Barça, almeno per adesso, non può permettersi un investimento del genere.

Le richieste di Raiola sono altissime, anche per quanto riguarda le commissioni. Tuttavia, il crescente interesse del Barcellona nei confronti di Haaland potrebbe per un attimo bloccare la trattativa per il bianconero Alvaro Morata, che sembra ad un passo dal finire in Catalogna già nella finestra di gennaio.