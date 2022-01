Juventus-Napoli, incubo Covid: si muove l’ASL | Le ultime

Juventus-Napoli, l’ombra del rinvio causa Covid si fa sempre più minacciosa: l’Asl sta monitorando la situazione.

Dapprima sembrava stagliarsi come una possibilità remota, ma con il passare delle ore potrebbe assumere sempre di più le fisionomie di un dato di fatto.

Juventus-Napoli potrebbe essere rinviata. Tutto sarà subordinato alla decisione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl che, come riferisce l’Ansa, sta prendendo in considerazione la situazione legata al “Calcio Napoli nei confronti del Covid, per capire se ci sia effettivamente la possibilità di partire in aereo per Torino”: insomma, la situazione è appesa ad un filo molto sottile.

La giornata in casa partenopea, del resto, è stata tutto tranne che tranquilla. In mattinata è emersa la positività al Covid di Malcuit, a contatto con un positivo nei giorni scorsi; nel pomeriggio è stata la volta di Mario Rui e Luciano Spalletti. Insomma, la situazione da un punto di vista sanitario sta implodendo, e a pochi giorni dal fischio d’inizio, non può essere escluso alcun tipo di scenario. Nemmeno quello legato ad un eventuale rinvio: vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore.