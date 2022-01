Calciomercato Juventus, bye bye Ramsey: ecco la svolta

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sono abbastanza sicuri del decollo della trattativa. L’addio è imminente.

Novità importanti sul fronte Ramsey. Il centrocampista gallese, ormai in uscita dalla Juventus, è sempre più vicino al Newcastle, al momento la pretendente numero uno per ingaggiare l’esubero juventino. Su di lui c’è anche l’Arsenal, che lo riporterebbe volentieri a Londra, ma i Magpies, forti della nuova proprietà saudita, sono finora quelli che hanno mostrato maggiore interesse nei confronti del giocatore. Lo sponsor principale di Ramsey è proprio l’allenatore della squadra bianconera, Eddie Howe, che stima molto l’ex Gunners.

Come ha riportato pochi minuti fa su Twitter il giornalista inglese Graeme Bailey, la trattativa può decollare a breve. Il suo addio rappresenterebbe una vittoria per tutti: per lo stesso Ramsey, che non vede l’ora di tornare a giocare in Premier League; per il Newcastle, che si assicurerebbe un elemento di grande esperienza; ma soprattutto per la Juventus, che si libererebbe di un ingaggio pesantissimo.

Calciomercato Juventus, Ramsey ad un passo dal Newcastle

La Juventus spinge ovviamente per la cessione a titolo definitivo. Ma, nonostante le illimitate disponibilità del ricchissimo fondo Pif, l’accordo è per il prestito fino a fine stagione. A giugno poi si trarranno le somme: molto dipenderà dal rendimento e soprattutto dal numero delle presenze del calciatore, continuamente soggetto ad infortuni.

Ramsey sarà quindi con ogni probabilità il secondo squillo della nuova dirigenza del Newcastle, intenta in queste ore a definire l’acquisto del nazionale inglese Kieran Trippier dall’Atletico Madrid. I botti di mercato, insomma, sono appena cominciati.