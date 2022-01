Juventus-Napoli, incubo Covid: la decisione ufficiale dell’Asl

Juventus-Napoli, incubo Covid: arriva la decisione ufficiale dell’Asl. Ecco quello che è successo nel corso di queste ore

E’ arrivata la decisione ufficiale. Secondo Sky Sport. Juventus-Napoli, gara in programma domani, si giocherà regolarmente. L’ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo. E allora la gara non è più in dubbio.

Gli azzurri partiranno nel pomeriggio di oggi con un volo diretto verso Torino e domani scenderanno in campo anche senza il tecnico Luciano Spalletti. Insomma, tutto ok in queste ore, e allora le polemiche che hanno caratterizzato questa partita lo scorso anno non ci saranno. Meglio così. Ne va sicuramente della credibilità del campionato di Serie A. I tamponi di questa mattina hanno riscontrato la positività solamente di Meret.

LEGGI ANCHE: Juventus-Napoli, Allegri detta il mercato: “Ecco il futuro di Ramsey e Morata”