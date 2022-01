Calciomercato Juventus, Allegri lo ha rilanciato | Ora può rimanere

Quali mosse ci saranno nel calciomercato della Juventus in questo mese di gennaio? Allegri ha dettato la linea della squadra bianconera.

In questa prima parte della stagione in realtà ci sono state delle lacune importanti nella rosa della Juventus, prima di tutto l’assenza di um bomber che sia stato capace di segnare con regolarità e dunque di non far rimpiangere Cristiano Ronaldo. Ieri in conferenza stampa però mister Allegri ha di fatto annunciato che nel corso di questa finestra di trasferimenti non ci saranno movimenti nella squadra, con il solo Ramsey nella lista dei partenti. Un annuncio che di fatto ha congelato ogni possibile voce sulla partenza di Morata sponda Barcellona e del possibile arrivo di un nuovo centravanti. Anche se il mercato è ancora lungo e tutto può succedere. Di sicuro in casa Juventus però sembrano cambiate le strategie in mezzo al campo.

Calciomercato Juventus, Arthur rilanciato da Allegri: può rimanere

Nelle ultime partite dello scorso anno infatti Allegri ha rilanciato il brasiliano Arthur, uno dei mediani che sembrava essere in partenza a gennaio. Il calciatore infatti vorrebbe maggiore spazio per non correre il rischio di perdere la maglia del Brasile. Con il quale vuole essere protagonista ai prossimi mondiali. Il calciatore ex Barcellona è stato poi frenato dal Covid, ma proprio ieri si è negativizzato e dunque è a disposizione del tecnico già oggi per il match contro il Napoli. Nelle ultime settimane tutto sembra essere cambiato, con i bianconeri pronti a dargli fiducia e a dargli più spazio. Per questo motivo il giocatore non dovrebbe più lasciare Torino in questo mese di gennaio.