Formazioni ufficiali Juventus-Napoli, Allegri show: esclusione a sorpresa

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: ecco le scelte del tecnico livornese in vista della sfida contro i partenopei.

Dopo l’escalation di polemiche che ha segnato la vigilia di Juventus-Napoli, è tutto pronto all’Allianz Stadium per il fischio d’inizio della gara che bagnerà l’esordio nel girone di ritorno della compagine di Max Allegri.

Una sfida cruciale per testare le velleità di Dybala e compagni, che dovranno per forza di cose ricucire il gap dalla vetta per agguantare un posto in Champions League. Nonostante il tam tam mediatico, legato ad un suo possibile addio, destinazione Barcellona, Allegri ha deciso di dare fiducia ad Alvaro Morata, al quale affida le chiavi dell’attacco. C’era molta curiosità per capire chi tra i rientranti Dybala e Chiesa riuscisse a strappare una maglia da titolare: alla fine l’ha spuntata l’ex Fiorentina.

Formazioni ufficiali Juventus-Napoli

Scelta dei centrali obbligati, con Rugani che farà coppia con De Ligt a causa delle assenze di Chiellini e Bonucci. A centrocampo spazio a Mckennie, Locatelli e Rabiot, con Bernardeschi riproposto sulla corsia mancina. Cuadrado ed Alex Sandro sulle linee laterali.

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi.

NAPOLI (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam Demme, Lobotka, Politano, Zielinski, Insigne, Morata.