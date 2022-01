Juventus, battibecco Cuadrado-Chiesa: cosa è successo

Juventus-Napoli, animi caldi allo Stadium: cosa si sono detti Cuadrado e Chiesi al tramonto del primo tempo.

Brutta Juve nella prima frazione di gioco, con i bianconeri che all’intervallo sono sotto 0-1 per effetto della rete siglata da Dries Mertens, che ha battuto Szczesny con una conclusione chirurgica che ha beffato anche l’occorrente De Ligt pronto ad intervenire sulla linea.

Gli uomini di Allegri ci hanno messo tanta birra, ma è mancata lucidità nei momenti topici, e sovente si sono esposti al contropiede del Napoli, che quando ha potuto, si è riversata nella metà campo bianconera dando la sensazione di poter far male. In occasione di una di queste ripartenze, terminata con un fallo di Alex Sandro su Politano, gli “Azzurri” si sono resi protagonisti di un’azione pericolosissima, propiziata da un intervento al limite su Chiesa. Terminata l’azione, Cuadrado e Chiesa hanno avuto un battibecco abbastanza acceso, molto probabilmente per un errore in fase di copertura preventiva.