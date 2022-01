Tegola dell’ultim’ora | Ufficiale, salta Roma-Juventus

Ultim’ora ufficiale: salterà il match Roma-Juventus. Il verdetto è arrivato proprio in questi minuti: i dettagli.

Dopo l’incontro contro il Napoli, la Juventus è impegnata nella delicata sfida dell’Olimpico contro la Roma, attualmente a due lunghezze di distanza dai bianconeri.

Brutta tegola per Mourinho, che contro la compagine di Allegri non avrà a disposizione Nick Karsdorp, espulso contro il Milan per doppia ammonizione. Da vedere, dunque, se ci saranno i presupposti per il debutto di Maitland-Niles, che ha già sostenuto le visite mediche con i giallorossi ed è pronto a sbarcare nella Capitale per apporre la firma sul suo contratto. Roma-Juve senza Karsdorp dunque, con Mou che dovrà ridisegnare i binari della corsia destra.

Quello dell’Olimpico ha tutta l’aria di essere un crash test di fondamentale importanza per le due compagini: la Juve ha tutta l’intenzione di rosicchiare terreno alle prime della classe, trenino a cui la Roma sta cercando di restare aggrappata.