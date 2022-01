Calciomercato Juventus, offerta monstre dall’Inghilterra | Sul piatto 70 milioni

Calciomercato Juventus, il club è pronto a dare l’assalto al giovane attaccante inseguito da mezza Europa. La risposta del giocatore.

Continua a tenere banco la telenovela Vlahovic, oggetto del desiderio di mezza Europa. La Fiorentina, nel frattempo, si è cautelata. Decidendo forse di mettere ancora maggiore pressione al calciatore, dopo la chiusura totale per il rinnovo del contratto. Tra i più attivissimi sul mercato, il club gigliato ha appena concluso l’affare Piatek: l’ex attaccante di Genoa e Milan questa mattina è sbarcato a Firenze per sostenere le visite mediche. Sarà lui, nei prossimi sei mesi, la riserva del giovane centravanti serbo.

Un colpo per il futuro? Non è da escludere. Quello che è abbastanza sicuro, invece, è che il giocatore non si muoverà dal capoluogo toscano a gennaio: ha promesso ai tifosi della Fiorentina di riportare la squadra in Europa. Poi le loro strade dovrebbero dividersi definitivamente.

La Juventus resta tra le pretendenti, ma al momento la richiesta della Fiorentina per il cartellino del giocatore appare fuori portata per i bianconeri. Che dovranno studiare una strategia alternativa, simile a quella che permise di arrivare a Federico Chiesa. Soprattutto perché Vlahovic ed il suo entourage hanno fatto capire più volte che gradirebbero la destinazione Torino.

Newcastle and Fiorentina are having contacts re Vlahovic.

Working on a 70m€ bid.

Fiorentina keen to sell, the player not that much about destination

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 6, 2022