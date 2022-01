Juventus, insulti all’arbitro | Ufficiale, il provvedimento contro Allegri

By

Juventus, insulti all’arbitro: ecco il provvedimento ufficiale contro Max Allegri da parte del giudice sportivo.

Al termine di Juventus-Napoli, gli animi si sono accesi: tante le scelte del direttore di gara Sozza che non sono andate giù a Dybala e compagni, che hanno sfogato la propria rabbia per una prestazione insufficiente contro il direttore di gara.

Tra questi c’è anche Max Allegri, al quale il giudice sportivo ha comminato una multa da 10 mila euro e una giornata di squalifica: il tecnico livornese non siederà in panchina per Roma-Juve, dunque. Il motivo? “Per aver, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di gioco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del direttore di gara: infrazione rivelata anche dal collaboratore della procura federale.

Juventus, Allegri squalificato: il provvedimento del giudice sportivo

Nervosismo a fior di pelle, con Allegri che già in conferenza stampa aveva avuto modo di rimarcare qualche aspetto della direzione di gara di Sozza, ponendo l’attenzione soprattutto sull’esiguo recupero concesso nel secondo tempo, che ha di fatto imbestialire i bianconeri. Anche sul tocco di mano di Mertens nella propria aria di rigore, piuttosto netto, il Var ha deciso di non intervenire, in quello che è parso a tutti un chiaro ed evidente errore. Insomma, è polemica furiosa!