Calciomercato Juventus, “giallo” rinnovo | Rischio ribaltone

Calciomercato Juventus, non ci sono state offerte significative per il centrocampista in scadenza di contratto. Cosa potrebbe succedere.

La Coppa d’Africa è appena iniziata. E lui, con la sua Costa d’Avorio, punta ad essere uno dei principali protagonisti della competizione. L’obiettivo è rimanere in Camerun fino al 9 febbraio, giorno della finalissima. Dopodiché si tornerà a parlare di Milan, ma soprattutto del suo futuro: nei prossimi mesi si sentirà parlare sempre più spesso di Franck Kessié, da qualche giorno libero di accordarsi con qualsiasi altro club che sia disposto a venire incontro alle sue richieste. Il suo contratto scade a giugno e la trattativa per il rinnovo con Maldini e Gazidis sembra essere ormai arenata. Tuttavia, non sono da escludere eventuali colpi di scena.

I rossoneri sono fermi all’offerta di sei milioni e mezzo di euro e un accordo fino al 2026. Proposta in un primo momento accolta favorevolmente dall’agente del calciatore, poi rispedita al mittente.

Calciomercato Juventus, Kessié potrebbe rinnovare con il Milan

L’offerta del Milan, come spiega la Gazzetta dello Sport, è ancora sul tavolo. Delle altre, invece, nemmeno l’ombra. Siamo a gennaio ma nessuno ancora si è fatto avanti, nessuno ha intenzione di uscire allo scoperto. La sensazione è che il procuratore abbia forse “sparato” troppo alto, spaventando anche altri club che al momento hanno maggiori disponibilità della società rossonera.

Il Psg non ha fatto ulteriori passi e neppure dalla Premier League, destinazione che il giocatore gradirebbe, non si batte ciglio. Ecco perché torna prepotentemente in corsa l’opzione rinnovo, con Kessié che decide di tornare sui suoi passi e legarsi per altre quattro stagioni al Milan.