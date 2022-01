Inter-Juventus, mezzo sorriso per Allegri | Recupero in vista

Inter-Juventus, mezzo sorriso per Massimiliano Allegri: recupero in vista della finale di Supercoppa contro i nerazzurri di mercoledì

Mezzo sorriso per Massimiliano Allegri. Amaro anche, perché l’infortunio di Chiesa ha buttato nello sconforto la società bianconera che perderà l’esterno fino alla fine della stagione. All’orizzonte ci sono impegni importanti che possono decidere la stagione. E mercoledì c’è già in palio il primo trofeo.

La finale di Supercoppa Italiana arriva nel momento peggiore. Perché oltre Chiesa non saranno della partita né Cuadrado e nemmeno de Ligt, entrambi squalificati. Ottimo in questo senso il recupero di Chiellini, mandato in campo nel finale ieri. E ottimo, in difesa, potrebbe essere un altro recupero che sembra ormai imminente. Ecco insomma la novità.

Inter-Juventus, recupero per Allegri

Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese infatti, Allegri potrebbe recuperare Alex Sandro. Il difensore sembrerebbe pronto a essere lanciato nella mischia. E serve, eccome, il suo rientro. Sia in ottica di una difesa a quattro, ma anche in una possibile difesa a tre. Anche se appare impossibile riuscire a giocare con i tre centrali dietro: in poche parole non ci sono. A meno che, Alex Sandro, non venga appunto schierato insieme a Chiellini e Rugani, che sono gli unici due abili e arruolabili per la gara contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Vedremo quali saranno gli sviluppi. Ma delle ulteriori novità dovrebbero anche arrivare nella conferenza stampa di domani. Allegri potrebbe dare qualche indizio in più come ha fatto fino al momento. Ma è emergenza vera al momento. Purtroppo.