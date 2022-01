Calciomercato Juventus, nuovo bomber dalla Liga | Annuncio Sky

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma in Liga: rivelazione Sky che potrebbe ribaltare le carte in tavola.

Con o senza Morata, la priorità del mercato della Juventus era l’acquisto di un attaccante. Stando così le cose, ogni giorno che passa allontana la “Vecchia Signora” da Mauro Icardi, che il Psg non sembra disposto a cedere con la formula del prestito.

Sondato Azmoun, attenzionato Scamacca (ma più in ottica estiva), Cherubini nelle prossime ore potrebbe intensificare il filo diretto con il Barcellona. Il motivo, però, stando a quanto rivelato da Sky, prescinde dall’eventuale operazione legata all’approdo dell’ex bomber del Real Madrid in Catalogna. Già, perché stando a quanto riferito da Gianluca di Marzio, la “Vecchia Signora” proverà a capire se il Barcellona sia disposto a lasciar Memphis Depay, con la formula del prestito.

Attaccante duttile, quindi: non la prima punta richiesta da Allegri, ma un profilo capace di interscambiarsi bene al fianco di una punta in un 3-5-2, o all’occorrenza fungere da falso nueve nel 4-2-3-1 con il quale Allegri ha disposto in campo i suoi in alcune circostanze in questa prima parte di stagione. Al momento è solo un’idea e nulla più: Depay, però, piace e non da poco alla Juve. Un pò meno ad Allegri, o almeno non quanto Icardi, ma l’infortunio di Chiesa ha cambiato le carte in tavola in maniera decisiva, obbligando la dirigenza a correre ai ripari.