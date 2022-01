Calciomercato Juventus, grana (quasi) risolta | Ritorno vicino

Calciomercato Juventus, la sua partenza fino a giugno è ormai scontata: l’ipotesi più accreditata sembra essere un clamoroso ritorno.

La casella dei minuti giocati con la maglia della Sampdoria recita quello che per tanto tempo è stato considerato un possibile “de profundiis” della sua carriera calcistica. Stiamo parlando, neanche a dirlo, di Mohamed Ihattaren, ala offensiva che la Juventus acquistò a poche ore dal gong della sessione estiva di calciomercato, girandolo immediatamente in prestito ai blucerchiati.

Si credeva che all’ombra della Lanterna il talentuoso olandese classe ‘2002 potesse esplodere definitivamente, e invece a causa delle note vicissitudini extra campo, il ragazzo non è mai sceso in campo con il Doria. Ragion per cui, la Juventus è costretta non solo a trovare una destinazione a Ihattaren – che, in Olanda, ha ripreso regolarmente ad allenarsi – ma anche trovare un modo per “risarcire” la Samp, club con il quale formalmente l’ex assistito di Mino Raiola è legato da un contratto fino al termine di questa stagione. La situazione di empasse, comunque, sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda.

Calciomercato Juventus, prestito di sei mesi per Ihattaren: irrompe l’Utrecht

Come riportato dal giornalista di goal.com Romeo Agresti, ci sarebbero stati dei contatti importanti nelle ultime ore per Ihattaren, per il quale si sarebbe fatto avanti prepotentemente l’Utrecht che, stando a quanto riferito da Sky, è in procinto di chiudere con la Juventus per il prestito del ragazzo fino al termine di questa stagione. “Arrivederci” momentaneo, dunque, che però potrebbe anche essere anticamera di un addio definitivo, nel caso l’esterno dovesse ritrovare definitivamente in patria quelle motivazioni perse una volta approdato in Italia.