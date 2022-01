Calciomercato Juventus, irruzione Roma: Mourinho lo ha chiamato

Calciomercato Juventus, il tecnico giallorosso vuole beffare i bianconeri: una telefonata per far cambiare idea al suo ex giocatore.

José Mourinho pronto a vendicarsi sul mercato. Dopo l’incredibile sconfitta patita domenica scorsa – e che, siamo sicuri, non dimenticherà tanto facilmente – l’allenatore della Roma si prepara a fare uno sgarbo ai bianconeri. La squadra giallorossa ha bisogno di rinforzare il centrocampo e tra gli obiettivi, dopo aver praticamente chiuso per Sergio Oliveira del Porto, c’è anche il nazionale francese Tanguy Ndombelé, di proprietà del Tottenham.

Giocatore che il tecnico portoghese conosce abbastanza bene, avendolo allenato durante la sua esperienza londinese agli Spurs. Secondo il giornalista transalpino Julien Maynard, Mourinho avrebbe contattato telefonicamente lo stesso giocatore, convincendolo a lasciare l’Inghilterra. L’operazione potrebbe decollare se il Tottenham accettasse, per esempio, la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, tre richieste per Ndombelé

Su Ndombelé in realtà pare ci sia anche il Napoli, altra società che sta guardando sempre più spesso alla Premier League, come dimostrano i recenti acquisti di Anguissa e Tuanzebe. Juventus che quindi dovrà superare la concorrenza di due squadre italiane, rivali sia sul campo che sul mercato. Tuttavia, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di mollare la presa, nonostante restino in ballo anche altri obiettivi per il centrocampo.

Secondo gli spagnoli di fichajes.net, tra le richieste di Massimiliano Allegri figura pure il nome di Ndombelé, con il club che ne sta discutendo da tempo con l’ex direttore sportivo Fabio Paratici, in estate passato proprio dalla Juve al Tottenham.