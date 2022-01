Inter-Juventus, doppio recupero ufficiale per Allegri | Ecco i convocati

Inter-Juventus, tutto pronto per la sfida di San Siro contro l’Inter che assegnerà il primo trofeo stagionale.

San Siro sta già indossando il “vestito buono” per la finale della Supercoppa Italiana. Quest’anno va in scena una sfida speciale: a contendersi il trofeo, il primo della stagione, saranno Inter e Juventus, due squadre rivali praticamente da sempre. Un derby d’Italia insolito che arriva in un momento particolare della stagione, cruciale sia nerazzurri che per i bianconeri, al momento in lotta per obiettivi diversi. L’Inter di Simone Inzaghi ha appena ottenuto il suo ottavo successo di fila in campionato, battendo di misura la Lazio e riprendendosi la testa della classifica.

La Vecchia Signora invece è reduce dalla vittoria rocambolesca in casa della Roma, dopo essere finita sotto 3-1 a metà del secondo tempo. Una reazione importante, quella degli uomini di Massimiliano Allegri, rilanciatisi in ottica quarto posto ed ora chiamati a gettare il cuore oltre l’ostacolo per mettere in bacheca quello che sarebbe il primo titolo stagionale: strapparlo agli acerrimi nemici, che partono coi favori del pronostico, non avrebbe davvero prezzo.

Inter-Juventus, ci sono anche Bonucci e Alex Sandro

Pochi minuti fa il club bianconero ha reso nota la lista dei convocati per la finale della Supercoppa Italiana, in programma domani sera alle 21 al “Meazza”. Le assenze, come abbiamo già ricordato più volte, sono pesantissime per il tecnico toscano. Chiesa ha terminato la stagione e mancheranno anche due titolari come De Ligt e Cuadrado, squalificati durante la gara con la Roma.

La novità però consiste nel possibile recupero di Bonucci e Alex Sandro, entrambi non al meglio e in dubbio fino a questa mattina. Poter contare anche su loro due sarebbe fondamentale per Allegri, che intanto porterà a San Siro anche il ristabilito Danilo.