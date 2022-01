Calciomercato, doccia fredda Juventus: svolta low cost

Calciomercato, la volontà del difensore in scadenza è chiara: dall’Inghilterra sono sicuri della sua scelta.

Le lancette corrono. Ora più che mai. Il contratto di Antonio Rudiger, difensore tedesco in forza al Chelsea, scadrà nel mese di giugno. Il giocatore è nel radar di diverse squadre europee già da tempo, ma fino ad oggi non ha mai espresso alcuna preferenza in merito.

Secondo il quotidiano “The Sun”, però, sarebbe già arrivato ad una decisione finale. In Inghilterra sono certi che abbia scartato a priori due offerte, seppur interessanti, che gli erano pervenute. E che abbia virato, forse a sorpresa, su un’altra società.

Avrebbe rifiutato le proposte arrivate dal Paris Saint-Germain e dal Chelsea perché intenzionato, riferiscono, a vestire la maglia dei Blancos. Sì, a spuntarla, tra tutti i club che avevano messo gli occhi su di lui, potrebbe essere proprio il Real Madrid. Lo confermerebbero, tra l’altro, diversi indizi.

Calciomercato Juventus, Rudiger vuole il Real Madrid

Niente da fare, quindi, per la società bianconera. Anche la Juventus avrebbe voluto Antonio Rudiger tra le sue fila, ma tutto sembra presagire che di questo accordo non se ne farà nulla.

Massimiliano Allegri e i suoi dovranno perciò volgere lo sguardo altrove e individuare un altro potenziale talento che possa migliorare la difesa della squadra. Questo round, inutile continuare a sperarci, sembra proprio che sia stato vinto dagli spagnoli e da Carlo Ancelotti, pronto ad accaparrarsi il forte difensore tedesco campione d’Europa in carica.