Calciomercato Juventus, accordo totale: arriva l’annuncio sui social

Calciomercato Juventus, il centrocampista ha preso una decisione: continuerà con il club che lo ha lanciato nel grande calcio.

Un lungo post su Instagram per spiegare i motivi della sua scelta. Parole sentite, che equivalgono ad una vera e propria dichiarazione d’amore per il club che lo ha lanciato verso il grande calcio. Douglas Costa oggi ha deciso di sciogliere le riserve, ammettendo pubblicamente di voler restare al Gremio, nonostante la dolorosa retrocessione patita lo scorso dicembre. Il centrocampista brasiliano, ancora di proprietà della Juventus, rimarrà dunque in Brasile. Con l’obiettivo di riportare subito in alto la storica squadra di Porto Alegre.

Niente Europa per lui. Di sicuro non sarebbe rimasto a Torino, visto che il suo contratto scadrà nel prossimo mese di giugno. A questo punto è lecito ipotizzare che l’esterno verdeoro, alla soglia dei 32 anni, possa decidere di chiudere la carriera nel paese in cui è nato. E quindi nel campionato che l’ha svezzato, prima di sbarcare – nel lontanissimo 2010 – nel vecchio continente.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa resta al Gremio

Una scelta completamente inaspettata, soprattutto dopo quello che era successo qualche mese fa, in occasione dell’ultimo match di campionato. Una gara delicatissima per il Gremio, in cui era ancora in ballo la salvezza. Douglas Costa aveva chiesto al suo club di non essere convocato perché nello stesso giorno era in programma il suo matrimonio.

Richiesta ovviamente negata. L’ex bianconero fu costretto a scendere in campo controvoglia, come testimoniato dalla cancellazione dai social di ogni foto che lo ritraesse con i colori sociali del Tricolor. Poi le scuse e adesso la pace. Stavolta definitiva.