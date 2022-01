Calciomercato Juventus, bye bye Dybala: la quota che fa tremare i tifosi

Calciomercato Juventus, i bookmaker non hanno dubbi sul futuro dell’argentino dopo le parole dell’amministratore delegato Arrivabene.

Maurizio Arrivabene ha fatto scattare il campanello d’allarme. Domenica scorsa, intervistato prima del match dell’Olimpico con la Roma, l’amministratore delegato della Juventus è tornato sul rinnovo di Paulo Dybala. “Ognuno deve guadagnarsi il proprio posto in squadra e ognuno deve dimostrare che vale il valore che gli si dà”, queste le sue parole in risposta ad una precisa domanda sul futuro del calciatore argentino, in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno.

Parole, le sue, che hanno un significato ben preciso e che racchiudono i valori che guideranno il nuovo corso intrapreso dai bianconeri. Incentrato soprattutto sul merito. Nessun rinnovo ad occhi chiusi, d’ora in poi. La permanenza a Torino, Dybala, dovrà dunque meritarsela sul campo.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, accordo totale: arriva l’annuncio sui social

Calciomercato Juventus, crollano le quote relative all’addio di Dybala

La società, intanto, prenderà molto probabilmente una decisione definitiva sul rinnovo di Dybala a febbraio. Ma non è detto che nel prossimo mese possa cambiare qualcosa. perché se prima sembrava scontato un accordo con il suo procuratore, adesso non più. La trattativa si è bloccata, come se entrambe le parti si fossero prese del tempo per riflettere. Dubbi che ovviamente attanagliano anche lo stesso giocatore.

Dopo le dichiarazione di Arrivabene sono improvvisamente diventate più basse le quote di un suo possibile addio alla Juventus. Sisal Matchpoint lo pagherebbe tre volte la posta, mentre un suo addio a gennaio appare alquanto improbabile.