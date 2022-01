Calciomercato Juventus, rescissione lampo | Colpo last minute in attacco

Calciomercato Juventus, addio immediato dopo cinque mesi: il suo agente lo ha proposto anche ai bianconeri, alla ricerca di nuovi rinforzi.

Mancano pochi istanti al fischio d’inizio di Inter-Juventus, gara che mette in palio la Supercoppa Italiana, possibile turning point della stagione dei bianconeri, che intendono dare continuità al successo rocambolesco in rimonta ottenuto contro la Roma domenica scorsa. Tuttavia, le dinamiche di mercato continuano a tenere banco.

Giornata molto intensa sotto questo punto di vista, con il rebus Arthur che ormai sta per essere sbrogliato, dal momento che il brasiliano sembra abbia accettato la proposta messa sul piatto dall’Arsenal, disposta ad accollarsi per intero l’oneroso ingaggio dell’ex Barça, che si aggira sui 6,5 milioni di euro netti. Operazione che dovrebbe materializzarsi in prestito, a patto che Cherubini riesca a trovare un sostituto all’altezza; soluzione analoga, per certi versi, a quella che si è palesata sul fronte offensivo, con l’accordo tra Morata e il Barcellona, ma con la richiesta di tempo da parte di “Madama”, che non ha ancora messo le mani su un “nove”.

Calciomercato Juventus, proposto Diego Costa: pazza idea last minute?

A dispetto delle dichiarazioni di facciata di Allegri e della relativa sicurezza ostentata dal tecnico livornese sul fronte Morata, la telenovela legata al bomber spagnolo potrebbe arricchirsi di una nuova puntata nei prossimi giorni, motivo per il quale Cherubini non vuole farsi trovare spiazzato. Sondati Scamacca e Vlahovic come profili futuribili, espresso un timido gradimento per Memphis Depay e ritornata in auge la pista Aubameyang, a maggior ragione dopo il blitz dei Gunners per Arthur, nelle ultime ore alla Juve sarebbe stato proposto anche Diego Costa.

Come riferito da Rudy Galetti, infatti, lo spagnolo, che ha da poco rescisso il suo contratto con l’Atletico Mineiro, sarebbe stato offerto dal proprio agente a dei club spagnoli e alla Juventus, che potrebbe valutarne l’acquisto nel caso in cui la strada per gli altri obiettivi dovesse rivelarsi sbarrata. L’ex Chelsea nell’ultima sessione invernale era stato a un passo dal Bologna, prima che i felsinei rompessero gli indugi per Arnautovic; registriamo dunque anche possibile pista.