Calciomercato Juventus, sguardo a sinistra | Cercasi un nuovo titolare

Il calciomercato di gennaio è ancora aperto e in casa Juventus potrebbe esserci qualche movimento in vista nelle prossime settimane.

Nessuna rivoluzione in vista nella squadra di Allegri, ma in vista della prossima stagione sembra ormai inevitabile che ci saranno dei cambiamenti. Anche la sfida con l’Inter di ieri sera, al netto delle tante assenze in casa juventina, ha certificato come ci sia un gap da recuperare nei confronti dei nerazzurri. Servono nuovi innesti e un ringiovanimento della rosa per aprire un nuovo ciclo vincente. Chiaramente tutto non può avvenire in poche settimane. Tutti i reparti necessitano di nuova linfa, nuovi volti che possano far sognare la tifoseria.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro in fase calante: bisogna cercare l’erede

Non è passato inosservato ai tifosi l’errore commesso da Alex Sandro nei supplementari, errore che ha di fatto spianato la strada a Sanchez per il gol che ha consentito all’Inter di vincere la Supercoppa. Il rendimento del calciatore brasiliano è in fase calante e la Juventus di fatto dovrà cercarne l’erede. Due le strade: dare maggiore fiducia e spazio a Luca Pellegrini in questa seconda parte della stagione. Oppure iniziare a sondare diverse piste di mercato in vista dell’estate, fare un investimento importante anche per il futuro considerato che Alex Sandro ha già superato i trent’anni. Quel che ormai appare chiaro è che i bianconeri hanno la necessità di trovare una nuova pedina affidabile sul binario sinistro.