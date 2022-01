Calciomercato Juventus, c’è la firma | Rinnovo ufficiale

Calciomercato Juventus, c’è la firma: arriva l’annuncio ufficiale del rinnovo. Ha messo nero su bianco fino al 2024.

“Il legame tra Sara Gama e le Juventus Women si rinsalda. La capitana, in coda a un 2021 straordinario e all’alba di un 2022 iniziato alla grande, rinnova il suo contratto fino al 2024, per aggiungere altre pagine al suo romanzo bianconero”. Inizia così la nota della Juventus per annunciare che la capitana della squadra femminile ha trovato l’accordo.

Una notizia attesa, da parte dei tifosi bianconeri, che vedono in Sara Gama, capitana anche della nazionale azzurra, quel pilastro per continuare a vincere in Italia e continuare il sogno europeo, dopo la clamorosa e quanto mai meritata qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Dopo la mezza rivoluzione dell’anno scorso, adesso si ricominciano a mettere le basi per le prossime stagioni ripartendo da chi questo ciclo lo ha fatto cominciare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto il bomber: incontro fissato

Calciomercato Juventus, ufficiale il rinnovo di Gama