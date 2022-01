Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto il bomber: incontro fissato

Calciomercato Juventus, Allegri avrebbe reso pubblico alla società qual è la sua scelta in attacco: arriva a giugno.

Calciomercato Juventus, come viene scritto su ‘Goal’, Allegri avrebbe reso pubblico il suo nome in attacco. Il giocatore capace di far fare il salto di qualità ai bianconeri, stiamo parlando, naturalmente, del giovane Scamacca: vera stella del Sassuolo, che in questa stagione è definitivamente esploso. Già in passato la dirigenza bianconera aveva messo gli occhi sul giovane prodigio entrato anche nelle gerarchie della nazionale di Mancini. Dalla prossima stagione si potrebbe concretizzare il suo definitivo salto di qualità. Proprio la squadra bianconera l’avremmo messo in cima alle gerarchie con Allegri che avrebbe direttamente indicato il nome del bomber azzurro come preferito in attacco.

Allegri ha fatto la sua scelta | Scamacca è il nome giusto

Ora inizia il summit con il Sassuolo con il quale la Juventus dovrà trovare l’accordo definitivo. Come abbiamo detto poc’anzi, il primo obiettivo offensivo è proprio il giovane bomber che il Sassuolo non si lascerà scappare tanto facilmente, già infatti i neroverdi hanno messo il veto per il mercato di gennaio. La Juventus avrebbe potuto prelevarlo già in inverno ma il Sassuolo ritiene l’attaccante troppo importante per lasciarlo partire già in questa finestra invernale, pertanto, la partenza di Scamacca sarà possibile soltanto in estate.

Ovviamente non sarà un affare in saldo, essendo Scamacca uno dei profili più interessanti in circolazione, non solo a livello italiano. La Juventus farà la sua offerta, consapevole di avere, anche, eventuali contropartite da poter offrire per ammortizzare il prezzo del cartellino.