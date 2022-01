Calciomercato Juventus, il centrocampista gallese ha le idee chiare circa il suo immediato futuro. Ecco dove andrà.

Nuovo colpo di scena sul fronte Ramsey. Il centrocampista gallese in uscita dalla Juventus continua a ricevere proposte su proposte dalla Premier League. Nelle ultime settimane si era parlato di un forte interesse del Newcastle, ma a quanto pare il giocatore non sarebbe più convinto di andare a fare parte dell’ambizioso progetto dei Mapgpies, che hanno già fatto la voce grossa in questa finestra di mercato assicurandosi due elementi di livello come Trippier e Wood.

L’allenatore della formazione bianconera, Eddie Howe, sta facendo di tutto per convincere la società a chiudere l’affare Ramsey. Tuttavia, la volontà del calciatore juventino sarebbe quella di tornare all’Arsenal. Il club che aveva lasciato nell’estate 2019 – da svincolato – per sbarcare a Torino e intraprendere l’avventura italiana.

Calciomercato Juventus, Ramsey vuole l’Arsenal

Avventura che però si è rivelata estremamente deludente. Dopo due anni e mezzo vissuti tra pochissimi alti e molti bassi all’ombra della Mole, Ramsey è finito ai margini della rosa bianconera ed oggi è a tutti gli effetti un esubero. La Juventus non vede l’ora di disfarsene: operazione che gli permetterebbe inoltre di liberarsi di un ingaggio pesantissimo.

Anche il giocatore spinge per tornare in Premier League, dove è ambito da diverse squadre. Oltre a quelle sopracitate, ci sono anche Crystal Palace ed Everton. Ma al cuore non si comanda e tra tutte potrebbero spuntarla i Gunners.