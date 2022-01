Calciomercato Juventus, affare in Serie A | Ma c’è l’incognita Liga

Calciomercato Juventus, l’affare in Serie A è ancora possibile. Ma c’è l’incognita Liga, con due club che lo avrebbero messo nel mirino

L’affare in Serie A è ancora possibile. E in questo momento, dopo l’infortunio di Chiesa, potrebbe diventare di determinante importanza l’arrivo di un elemento offensivo che possa dare qualità a Massimiliano Allegri.

Ecco perché l’ipotesi di un possibile arrivo di Luis Alberto – ai ferri corti con Sarri – non è mai tramontata del tutto. Soprattutto in questo momento come detto così delicato in casa juventina. Certo, lo spagnolo non è un esterno e ha caratteristiche diversi di quelle di Chiesa, ma potrebbe agire, in un eventuale 4-2-3-1, alle spalle dell’unica punta e con il conseguente scivolamento di Dybala sulla corsia per dare la possibilità alla Joya di accentrarsi e di andare a concludere. Insomma, potrebbe rimanere un arrivo congeniale al sistema tattico che avrebbe in mente Allegri.

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Luis Alberto

Occhio però, perché non ci sarebbe solamente la Juventus sulle tracce del Mago. Secondo quanto riportato dal Elgoldigital infatti, anche in Spagna iniziano a vedere la possibilità di portare a termine un’operazione che sembrava difficile fino a poche settimane fa. E ci sarebbero le due squadre di Siviglia sull’asso della rosa di Sarri. Anche se, come detto, il tecnico toscano non lo vede e nell’ultimo periodo almeno dall’inizio lo ha sempre spedito in panchina preferendogli Basic.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile inserimento di Arthur nella trattativa, ma adesso il brasiliano potrebbe anche prendere la via della Premier League sponda Arsenal. In poche parole ci vorrebbero molti soldi – almeno 35 milioni di euro – per strappare lo spagnolo alla Lazio. Una cifra che in questo momento la Juve non può investire. E con Lotito è sempre difficile trattare.