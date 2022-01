Calciomercato Juventus, Allegri lo ha rigenerato | Simeone pronto allo “scippo”

Calciomercato Juventus, uno dei pupilli di Allegri potrebbe andare via già a gennaio. Il contratto in scadenza a giugno agevolerebbe la trattativa

Sicuramente è uno dei pupilli di Massimiliano Allegri. E le sue prestazioni stanno sicuramente dando ragione all’allenatore, che schierandolo con una certa continuità anche per via delle molteplici assenze, sta ricavando il meglio dallo stesso.

E De Sciglio, dopo il prestito in Ligue 1 nella passata stagione, appare rigenerato dalla cura del tecnico livornese e non solo dovrebbe rimanere in maglia bianconera, ma potrebbe anche rinnovare il contratto – così come SportMediaset ha spiegato qualche giorno fa – che va in scadenza il prossimo giugno. Certo, davanti a un’offerta che potrebbe arrivare nelle prossime settimane tutto potrebbe cambiare. Nessuno è incedibile. Tantomeno De Sciglio. E allora ecco che l’Atletico Madrid – notizia riportata da As – potrebbe tentare il giocatore e anche Cherubini.

Calciomercato Juventus, Atletico tentato da De Sciglio

Il Cholo che ha ceduto Trippier al Newcastle è alla ricerca di un esterno difensivo. E qualora non dovesse andare in porto la trattativa per l’obiettivo principale che è Wass del Valencia, potrebbe anche virare sul bianconero che come detto è in scadenza. Davanti a una buona offerta economica la Juventus potrebbe anche decidere di cedere il calciatore anche perché con Cuadrado e Danilo da un lato, e con Alex Sandro e Pellegrini dall’altro, le opzioni per il ruolo di esterno difensivo ci sono. Insomma, si potrebbe fare, così da fare un tesoretto che potrebbe tornare utile anche in caso di ricerca di un ulteriore elemento dietro.

Un’ipotesi, quella di De Sciglio all’Atletico Madrid, che non è da scartare a prescindere. Anche perché l’operazione Wass è tutt’altor che semplice per i Colchoneros così come lo è quella per Dalot che dovrebbe rimanere al Manchester United. Allora la situazione è davvero da monitorare.