Calciomercato Juventus, addio Arthur | Allegri provoca l’Arsenal

Calciomercato Juventus, il centrocampista brasiliano è sempre più lontano da Torino. Ecco la proposta bianconera ai Gunners.

Non intendono mollare. Questa la sensazione che arriva da Londra. Ma la Juventus continuerà a provarci, almeno fino alla fine del mercato invernale. Arthur, sempre più lontano da Torino, potrebbe diventare la pedina di scambio per arrivare ad un giocatore che può fare davvero comodo a Massimiliano Allegri. È per questo motivo che le trattative procedono a spron battuto, senza che nessuna delle due parti coinvolte sembri voler retrocedere di un solo millimetro.

Le ultime notizie che riguardano il trasferimento del centrocampista brasiliano in Premier League vedono un importante rilancio da parte della società bianconera, stando a quanto raccontato dalla redazione di Sky Sport.

Calciomercato Juventus, Partey in cambio del brasiliano

Il club bianconero sembrerebbe interessato ad uno scambio con Thomas Partey, oggi impegnato in Coppa d’Africa con il suo Ghana. Prenderebbero volentieri il dinamico centrocampista oggi in forza all’Arsenal e cederebbero senza troppi rimpianti il mediano brasiliano classe ’96, che sotto la Mole non ha mai brillato.

I Gunners, tuttavia, sembrerebbero non avere la benché minima intenzione di cedere e di acconsentire a questa trattativa. Trattativa che comunque si evolve di ora in ora, tenendo i tifosi bianconeri col fiato sospeso e in attesa di sapere cosa ne sarà di Arthur.