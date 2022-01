Calciomercato Juventus, addio immediato: contatto fissato | La posizione di Cherubini

Calciomercato Juventus, addio immediato: è stato fissato un nuovo appuntamento all’inizio della prossima settimana. Ecco la posizione di Cherubini

E’ stato fissato un nuovo appuntamento all’inizio della prossima settimana per cercare di capire quale possa essere il futuro del centrocampista che, sembrava in uscita, ma che adesso non è più tanto sicuro di partire. E infatti ci dovrebbero essere delle novità importanti.

La cosa certa è che l’Arsenal di Arteta insiste per Arthur: il centrocampista brasiliano che in questa prima parte di campionato ha trovato poco spazio anche per via di alcuni infortuni che lo hanno costretto ai box per molto tempo, è cercato dalla società di Premier League che lo vorrebbe in prestito pagando per intero lo stipendio del calciatore. Una soluzione che alla Juve starebbe bene, così da alleggerire il monte bilanci. Ma la posizione di Cherubini, così come spiegato da goal.com, rimane sempre la stessa. Andiamo a scoprire quale.

Calciomercato Juventus, la posizione della dirigenza bianconera

In un momento delicato come questo e con la Juventus che finalmente e almeno per una notte è entrata in zona Champions agganciando l’Atalanta in classifica, non si possono prendere delle decisioni in uscita senza avere qualcuno pronto in entrata che possa andare a sostituire chi saluta. Ed è per questo motivo che Cherubini non cambia la propria posizione: senza un sostituto all’altezza, e anche con determinante caratteristiche, nessun via libera verrà dato al trasferimento.

Una situazione normale, insomma: anche perché Allegri nell’ultimo periodo al brasiliano lo ha mandato in campo con una certa regolarità e lui, le sue risposte, le ha date: mettendoci geometrie lì in mezzo e dando quell’ordine che in alcune situazioni è mancato. Certo, nel velocizzare l’azione Arthur non è sicuramente il migliore al Mondo. Ma ha qualità sicuramente importanti. E allora Cherubini frena.