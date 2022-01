Calciomercato Juventus, erede Chiesa: scatta l’ultimatum da parte della società bianconera. Entro la prossima settimana serve una risposta

Scatta l’ultimatum, anche perché il tempo stringe e un attaccante alla Juventus serve. Non solo perché una punta è indispensabile per Massimiliano Allegri nella seconda parte di stagione, ma anche per andare a sostituire Chiesa che, la seconda parte di stagione non la giocherà dopo il problema al ginocchio.

E allora, Cherubini, così come spiegato questa mattina da TuttoSport, ha deciso di puntare forte su Azmoun dello Zenit San Pietroburgo: l’attaccante è in scadenza di contratto e i russi chiedono 5 milioni. La Juve invece ha messo sul piatto un’offerta più bassa ma che con alcuni bonus potrebbe arrivare a quanto richiesto. Le caratteristiche sono quelle che chiede Allegri. Fisico, personalità, e il fatto che può giocare lì davanti per fare a sportellate con i difensori avversari. In questo modo Morata – che sembra ormai destinato a rimanere – potrebbe andare a giocare largo coprendo così il buco lasciato dall’azzurro. Inoltre la possibilità di prendere Azmoun con un investimento comunque non importante, non bloccherebbe il mercato invernale, quando tutto verrà puntato su Vlahovic.

Calciomercato Juventus, le alternative non convincono

Ormai la decisione è stata presa: l’obiettivo è diventato l’attaccante che gioca in Russia anche perché le alternative non convincono del tutto. Parliamo di Aubameyang e di Milik, che sono entrati nei radar. Il primo è in rotta di collisione con l’Arsenal e potrebbe arrivare in prestito ma non potrà giocare la Coppa d’Africa per un problema al cuore dovuto al Covid: non ha recuperato del tutto. Il Marsiglia invece ha preso un altro attaccante e la sensazione era che si stesse preparando alla partenza dell’ex Napoli. Sensazione subito smentita dal presidente del club francese. Insomma, tutto su Azmoun.