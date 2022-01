Calciomercato Juventus, le parole di Beppe Marotta ai microfoni di DAZN sul possibile colpo Dybala, che ieri dopo il goal non ha esultato.

Sembrava essere tutto già scritto, e invece il futuro di Paulo Dybala ha ancora tanto da raccontare. La soap opera con la Juventus è lungi dall’essere conclusa, ed ha vissuto nella giornata di ieri un’altra fase nient’altro che banale.

Dopo aver siglato il goal del vantaggio contro l’Udinese, infatti, la “Joya” non ha esultato con la consueta Dybala-mask: il suo primo pensiero è stato guardare verso la tribuna, per intercettare – molto probabilmente – lo sguardo di Nedved ed Arrivabene. Il motivo non sarebbe neanche troppo difficile intuirlo, alla luce delle dichiarazioni tutt’altro che accomodanti del nuovo responsabile dell’area tecnica bianconera. “Cercavo un amico” ha confidato l’ex Palermo nel post partita, ma la sensazione è che ci sia dell’altro. Allegri lo ha difeso, ribadendone le qualità, ma lo ha anche pungolato, affermando che ora il numero dieci è artefice del proprio destino: la “forza contrattuale” dipende da lui. Per la Juve, chiaramente, il fatto di aver prolungato così molto la data della possibile fumata bianca è un rischio, e il tempo ci dirà quanto sia stato calcolato.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: le parole di Marotta prima di Atalanta-Inter

Insomma, la stretta di mano per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 non c’è ancora, e non è detto che possa arrivare. Ecco perché nelle ultime ore le voci inerenti un possibile inserimento di qualche altro club si sono fatti sempre più insistenti. All’indomani della sconfitta in Supercoppa contro l’Inter, la bomba Dybala-Inter è deflagrata in tutta la sua immediatezza, con Marotta che sarebbe pronto a “gelare” la sua ex mettendo le mani sul calciatore che lui stesso portò all’ombra della Mole, mettendo sul piatto un’offerta da 7,5 milioni più bonus. Intervistato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Atalanta-Inter, il dg nerazzurro ha fatto chiarezza in merito alle ultime indiscrezioni:

“Dybala ha cercato lei allo stadio? La domanda è molto rispettosa. Dico solo che nel momento in cui un calciatore della caratura di Dybala si avvicina alla fine del suo contratto, è normale che venga accostato a questo o a quel club. Tuttavia, abbiamo un reparto offensivo composto da quattro elementi molto forti, siamo a posto così.