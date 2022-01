Calciomercato Juventus, Cherubini stupito | Ramsey, finalmente ci siamo

Calciomercato Juventus, già annunciato dallo staff bianconero, l’addio di Ramsey è già certificato. Adesso ci sarebbe il nome della squadra.

Calciomercato Juventus, stando alle indiscrezione della ‘Gazzetta dello Sport’, l’addio di Ramsey è ormai questione di giorni. Lo stesso Allegri in una conferenza stampa aveva annunciato l’addio del centrocampista gallese che è sempre più vicino al ritorno ufficiale in Premier League, il campionato che lanciò a livello professionistico. Da quanto comunicano le ultime indiscrezioni, attualmente, il club più vicino a chiuderlo già in questa sessione d mercato è il Crystal Palace.

Ramsey attende il Crystal Palace | Questione di giorni

L’ex Arsenal starebbe dunque attendendo una chiamata dal Crystal Palace ma potrebbe essere questione di giorni. Come dicevamo poc’anzi i due club sono sempre in continui rapporti e l’addio del centrocampista gallese sembra una cosa ormai di pochi giorni. La squadra londinese è per il momento in pole ma si attendono anche eventuali sorprese.

Giorni decisamente in fase conclusiva. L’addio di Aaron Ramsey sembra veramente imminente e la volontà di liberarsi dal grande fardello dell’ingaggio del giocatore, oltre 7 milioni di euro, continua a rimanere una priorità per la società bianconera. Ed è anche vero che con l’addio del centrocampista classe ’90, potrebbero arrivare potenziali nuovi giocatori ad occupare il posto del gallese. Questione, come dicevamo prima, di giorni con il Crystal Palace pronto a rilanciarsi con l’ex capitano dell’Arsenal.